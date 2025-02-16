DEM Parti İmralı heyeti ile görüşen Barzani'den yeni sürece destek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024’te ve 22 Ocak’ta yapılan görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretleri sürüyor.

Heyet, ziyaretler kapsamında bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Erbil kentinde Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü.

Pirman ilçesinde bulunan Barzani'nin ofisinde saat 10.00'da başlayan görüşme 1 saat 45 dakika sürdü.

Görüşmede İmralı heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı.

BARZANİ'DEN AÇIKLAMA

Görüşme sonrası Mesut Barzani'nin Medya Ofisi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Barzani'nin yeni sürecin, sorunların çözümü için "en doğru yol" olduğunu kaydettiği vurgulandı. Barzani, tüm tarafların, sürecin başarıyla sonuçlanması için çaba göstermesi gerektiğini belirtti.

Desteğini açıklayan Barzani, Türkiye'deki sürecin ilerlemesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

HEYETTE YER ALAN İSİMLER

Heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç yer alıyor.

Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü saat 10.00'da ise Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecek. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınacak.