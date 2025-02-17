DEM Parti İmralı heyeti ile Neçirvan Barzani görüşmesi sona erdi

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin PKK Lideri Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024’te ve 22 Ocak’ta yapılan görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretleri sürüyor.

Heyet, ziyaretler kapsamında Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmesi sona erdi. Saat 10.00'da başlayan görüşme 1 saat 30 dakika sürdü.

Görüşmede İmralı heyeti, Öcalan ile yapılan görüşmelere ilişkin bilgilendirmede bulunurken, Barzani’nin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşüncelerini aldı.

Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı. Heyet yarın da Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Telabani ve Kubat Telabani ile görüşecek.

Heyette İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç yer alıyor.

İmralı Heyeti, ziyaretler kapsamında dün Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani ile görüştü. Görüşme 1 saat 45 dakika sürerken ardından ortak açıklama yapılmadı.

Görüşme sonrası Mesut Barzani'nin Medya Ofisi'nden yazılı bir açıklama yapıldı. Açıklamada Barzani'nin yeni sürecin, sorunların çözümü için "en doğru yol" olduğunu kaydettiği vurgulandı. Barzani, tüm tarafların, sürecin başarıyla sonuçlanması için çaba göstermesi gerektiğini belirttildi.

Desteğini açıklayan Barzani, Türkiye'deki sürecin ilerlemesine katkıda bulunmaya hazır olduğunu ifade etti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, 28 Aralık 2025'te İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeye ilişkin yazılı açıklama yapmıştı. Buldan ve Önder'in yazılı açıklamasında Abdullah Öcalan'ın açıklamalarına yer verilmişti.

Abdullah Öcalan, açıklamasında, "Sayın Bahçeli’nin ve Sayın Erdoğan’ın güç verdiği yeni paradigmaya, ben de pozitif anlamda gerekli katkıyı sunacak ehil ve kararlılığa sahibim" demişti. Öcalan, "Heyet bu yaklaşımımı gerek devletle gerekse siyasi çevrelerle paylaşacaktır. Bunlar ışığında gereken pozitif adımı atmaya ve çağrıyı yapmaya hazırım" ifadelerini kullanmıştı.

Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan DEM Parti heyeti, yılbaşından sonra siyasi partilerle temasa başlamıştı.

2 Ocak'ta TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüşen DEM Parti heyeti, daha sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi ziyaret etmişti. Heyet, 6 Ocak'ta AKP TBMM Grubu ile görüşmüştü. DEM Parti heyeti 7 Ocak'ta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile bir araya gelmişti. Heyet ayrıca Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Yeniden Refah Partisi ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.

DEM Parti heyeti ayrıca eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ı da ziyaret etmişti.

DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyetin ikinci görüşmesi 22 Ocak'ta gerçekleşmişti. Görüşme 4 saat sürmüştü.

İmralı Heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'la yaptığı ikinci görüşme sonrası, "Öcalan'ın sürece ilişkin çalışmalarını sürdürdüğüne" ilişkin kısa bir açıklama yapmıştı.