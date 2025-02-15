DEM Parti İmralı Heyeti, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin Abdullah Öcalan ile 28 Aralık 2024’te ve 22 Ocak’ta yapılan görüşmeler sonrası başlattığı ziyaretleri sürüyor.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, İmralı Heyeti'nin bu kapsamda bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) gittiği, heyette Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Asrın Hukuk Bürosu’ndan Özgür Erol ve İbrahim Bilmez, DEM Parti Dış İlişkiler Komisyonu Eşsözcüsü Berdan Öztürk, DEM Parti Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit ve Diyarbakır Milletvekili Mehmet Kamaç'ın yer aldığı belirtildi.

Heyetin yarın KDP Başkanı Mesud Barzani ile IKBY Başkanı Neçirvan Barzani ile Erbil’de görüşmesi bekleniyor. Heyet, 17 Şubat Pazartesi günü ise Süleymaniye’ye geçerek YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşecek. Yapılacak ziyaretlerde, İmralı’da yapılan görüşmelerin detayları paylaşılacak ve ilgililerin sürece ilişkin görüş, öneri ve düşünceleri alınacak.