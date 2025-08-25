DEM Parti İmralı Heyeti, komisyonun ardından ilk kez Öcalan ile görüşecek
DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis’teki süreç komisyonunun kurulmasının ardından PKK lideri Abdullah Öcalan'ı ilk kez ziyaret edecek. Ziyaretin bu hafta içi gerçekleştirilmesi bekleniyor.
TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ şu ana kadar 5 kez toplandı.
MA'nın haberine göre DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, bu hafta içinde Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşecek.
Görüşmenin tarihi henüz kesinleşmedi.
İmralı heyeti ile Öcalan en son 5 Temmuz'da görüşmüşlerdi.