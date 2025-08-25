DEM Parti İmralı Heyeti, komisyonun ardından ilk kez Öcalan ile görüşecek

DEM Parti İmralı Heyeti, Meclis'te komisyon kurulmasının ardından ilk kez PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşecek.

TBMM'de kurulan 'Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’ şu ana kadar 5 kez toplandı.

MA'nın haberine göre DEM Parti İmralı Heyeti'nde yer alan Van Milletvekili Pervin Buldan, Urfa Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu avukatı Faik Özgür Erol’dan oluşan DEM Parti İmralı Heyeti, bu hafta içinde Abdullah Öcalan ile İmralı Cezaevi'nde görüşecek.

Görüşmenin tarihi henüz kesinleşmedi.

İmralı heyeti ile Öcalan en son 5 Temmuz'da görüşmüşlerdi.