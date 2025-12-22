DEM Parti İmralı Heyeti'nden CHP ve EMEP'e ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti'nin siyasi parti ziyaretleri sürüyor.

Heyet üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol saat 12:00’de CHP Genel Merkezi'ne gelerek Genel Başkan Özgür Özel ile görüşmeye başladı.

CHP lideri Özel’e CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen ve CHP TBMM Grup Başkanvekili Murat Emir eşlik etti.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, heyeti Genel Merkez önünde karşıladı. Saat 12.00 itibarıyla başlayan görüşme, bir saat 20 dakika sürdü. Görüşmenin ardından CHP Genel Başkanı Özel, DEM Parti heyeti ile ortak basın toplantısında konuştu.

LEYLA ZANA TEPKİSİ

İlk sözü alan CHP lideri Özgür Özel, konuşmasına Bursaspor taraftarının Leyla Zana'ya küfürlü tezahüratını eleştirerek başladı:

"DEM Parti’nin sayın heyetini ağırladık. Bugüne kadar komisyonda yaşanan süreç ve bundan sonrasına ilişkin görüş alışverişlerinde bulunduk. Öncelikle ilk başta heyetimize içeride de ifade ettiğim bir hususu ifade etmek isterim. Sayın Leyla Zana’ya yönelik geçtiğimiz hafta yaşanan ve kabul edilemez gelişmeleri ki ben kendisini arayarak da bu duygularımı ifade etmek istemiştim ancak o günlerde bizim de içinde bulunduğumuz sıkıntılı süreçten dolayı bir telefon irtibatı sağlayamadık. Ama bu konudaki iyi dileklerimizi, duyduğumuz üzüntüyü ve olaya yönelik kınama ifadelerimizi içeride ifade ettim. Bir kez de burada kamuoyunun önünde ifade etmek istiyorum. Bir kadını, bir anneyi hedef alan böyle bir anlayış bu topraklara yakışmaz. Bu toprakların üzerinde, Anadolu’da böyle bir şeyin yapılmasını asla ve asla kabul etmiyoruz. İnancımıza da kültürümüze de aykırıdır. Hele hele bir siyasetçiye ülkedeki gelişen siyasi olaylar üzerinden stadyumları bu anlamda kullanmaya çalışan bir anlayışa hiçbirimizin kapı aralamasının mümkün olmadığını ifade etmek isterim."

Özgür Özel devamında şunları kaydetti:

"TÜRKİYE HEDEFİNİ BİRLİKTE HAYATA GEÇİREBİLECEK YARINLARI UMUT EDİYORUZ"

Bugüne kadarki süreci ve bundan sonrasını değerlendirdik. Bugün saat 16.00’da siyasi partilerin temsilcilerinden oluşan beş kişilik heyet, komisyonun rapor yazım sürecini ve bu süreçte nasıl bir çalışma prensibi ve takvim içinde yer alacaklarını görüşmek üzere toplanacak. Partimizi de orada Grup Başkanvekilimiz Murat Emir temsil edecek. Komisyonun rapor yazım aşamasını hızlı şekilde ilerletmesini, partilerin ortaklaştığı yaklaşımlar üzerinden hep birlikte ve herkesin kabul edebileceği, onaylayabileceği, Türkiye’nin hem terörsüz Türkiye hedefini, hem demokratik Türkiye hedefini birlikte hayata geçirebilecek birbirinin peşinde değil ama iç içe böyle bir süreci gerçekleştirebilecek, bu topraklar üzerinde gözyaşlarının durmasını ve kardeşliğin, barışın hakim olmasını sağlayacak, Türkiye’nin yarınlarına barış içinde el ele, omuz omuza, Türk’ün de Kürt’ün de evladının geleceğinden endişe duymadığı, en iyi eğitimi alabileceği, hep birlikte hızla kalkınacağımız ve adil bir şekilde bölüşebileceğimiz yarınları umut ediyoruz.

“SURİYE’DE ANAYASAL, DEMOKRATİK VE BARIŞ İÇİNDE İKİ DEVLET ÜMİT EDİYORUZ”

Hem Türkiye’de hem Suriye’de Türkler için de Kürtler için de Dürziler için de Aleviler için de Türkmenler için de anayasal, demokratik ve barış içinde iki devlet ümit ediyoruz. Türkiye’de de Suriye’de de barışın, kardeşliğin, demokrasinin hakim olmasını, iki tarafta da tam anlamıyla bir barışın hakim olmasını, Türkiye ile Suriye arasında iyi ilişkileri, sınırın iki yanındaki kardeşliğin iki ülkenin yarınlara birlikte güvenle adım atmasını ümit ediyoruz. Bunun hem Türkiye’ye hem Suriye’ye hem Türklere hem Kürtlere hem de bütün Orta Doğu’ya ve insanlığa iyi geleceğini ümit ediyorum.”

"BU MESELEYİ ÇÖZMEK HEPİMİZİN GÖREVİ VE SORUMLULUĞUDUR"

Ardından söz alan Pervin Buldan, şunları kaydetti:

"Çok önemli ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğimizin altını önemle çizmek isterim. Sürecin geldiği aşamaları detaylı bir şekilde tartıştık ve konuştuk. Bu kadar tarihsel bir dönemeçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin yapıcı rolüne büyük bir önem veriyoruz. Bu yüzden bugün buradayız. Çünkü Kürt sorunu siyaset üstü bir meseledir ve bu meseleyi çözmek hepimizin görevi ve sorumluluğudur diye ifade etmek istiyorum. Barış elbette ki Türkiye'ye yakışan bir şey. Uzun yıllar çatışmalı bir süreç yaşadık bu ülkede. Bu coğrafyada çokça kan aktı, anneler ağladı, gencecik bedenler toprağın altına girdi. Dolayısıyla bundan sonra böylesi bir sürecin yaşanmaması için hepimizin artık gövdesini taşın altına koyma zamanı gelmiştir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu meselede emeği geçen herkesin emeğinin kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Barış hep birlikte 86 milyon insana armağan etmek hepimizin görevidir diye bir kez daha bunun altını çizmek istiyorum. Bu görüşmeyi gerçekten çok önemsediğimizin altını çizmek istiyorum."

"SİYASAL MUTABAKAT VE TOPLUMSAL UZLAŞMA HAYATİ ÖNEMLİDİR"

Mithat Sancar ise şu ifadeleri kullandı: "Bu sürecin çok boyutlu ve zorlu olduğunu her seferinde dile getiriyoruz. Farklı yaklaşımlar, karşılıklı eleştiriler süreç içinde ortaya çıkabilir. Fakat bu süreçlerin ruhunun münazara değil, müzakere olduğunu bir kez daha hatırlamamız gerekiyor. Münazara, birbirine alt etme ve kendini haklı çıkarma anlayışıdır; müzakere ise birbirini dinleme, diyalog ile ilerleme sanatıdır. Bizler de bugün müzakerenin çok değerli bir örneğini birlikte yaşadık. Kaygıları, eleştirileri, itirazlara karşılıklı birbirimizle paylaştık. Ama bir konuda da mutabıkız: süreç müzakereyle, diyalogla, karşılıklı görüşmelerle yürüyecektir. Bu konuda da siyasal mutabakat ve toplumsal uzlaşma hayati önemlidir. Bir kez daha gördük ki Cumhuriyet Halk Partisi bu süreçte bu rolü olumlu bir şekilde oynamaya devam edecek iradeyi gösteriyor. Bu son derece önemli. Bizler yayılmak istenen gerilim, çatışma, ırkçı tahrik ortamına karşı hep birlikte demokrasinin ve barışın birlikteliğiyle ortak mücadeleyi yürütmek zorundayız. Bunun da önümüze barışın ve demokrasinin yolunu gerçekten sonuna kadar açacağına inanıyoruz."

Heyetin CHP'ye geçtiğimiz hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ertelenmişti.

"ÖNÜMÜZDEKİ SÜREÇTE YENİ BİR DÖNEMİN DE KAPISI ARALANACAK"

CHP'yi ziyaret eden heyet ardından Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'ne geldi.

EMEP Genel Başkanı Seyit Aslan ve EMEP Gaziantep Milletvekili Sevda Karaca, Ankara İl Başkanı Rüstem Kahraman heyeti kapıda karşıladı.

Karşılama sonrasında görüşmenin yapılacağı salona geçildi.

Görüşmenin ardından yapılan ortak basın açıklamasında, Seyit Aslan şunları söyledi:

“Ziyaretlerinden dolayı başta Pervin Hanım’a, Mithat Bey ve Özgür Bey’e teşekkürlerimizi ifade etmek isterim. Birkaç gündür bu tribünlerde yaşanan bu çirkin saldırılar karşısında özellikle Leyla Zana’nın yanında olduğumuzu, bu yaşanan gelişmeleri kınadığımızı ifade etmek isterim. Kürt sorununun çözümümde demokratik, eşit haklara dayalı bir çözüm için tartışmaların yoğunlaştığı, barış kapılarının aralandığı bir dönemde, ne yazık ki böyle çirkin şeylerle de karşılaşıyoruz. Bir kez daha Leyla Hanım’ın yanında olduğumuzu, bu tür sorunların, yakıştırmaların karşısında olduğunu belirtmek isterim. Birkaç gündür kamuoyunda süren tartışmaları hep birlikte izliyoruz. Sürece dair süren tartışmalar, komisyonun yaptığı çalışmalar, açıklanan raporlarla birlikte önümüzdeki süreçte yeni bir dönemin de kapısının aralanacağını ifade etmek isteriz. Bu raporların özellikle Kürt halkının taleplerini, isteklerini ve özlemlerini de yansıtan talepler konusunda zayıflıkların olduğunu da belirtmek isteriz. Biz parti olarak raporumuzu kamuoyuyla paylaştık.

"ÇABALARIMIZI SÜRDÜRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Şunu özellikle ifade etmek isteriz: 100 yıllık tarihsel bir sorunu, yaşanan acıların, çatışmaların, olumsuzlukların giderilmesi konusunda parti olarak dün de bugün de yarın da elimizden gelen çabayı göstereceğimizi, bu sürecin barışla taçlanması, eşit haklar temelinde sonuçlanması konusunda da çalışmalarımızı, düşüncelerimizi kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Bugün heyetle sürece dair hem onların hem kendi düşüncelerimizi öğrenme fırsatımız oldu. Önümüzdeki dönemde bu sürecin kanunlarla da güvence altına alınmasının, geliştirilmesi konusundaki çabaları takip edip konuşacağız. Esas olarak sürecin nihayete ermesi, barışın sağlanması için adımların atılmasını talep edeceğiz. Burada AİHM kararlarının uygulanması, belediye başkanlarının göreve dönmesi, demokratik hak ve özgürlüklerin önündeki engellerin kalkması da dahil olmak üzere bu çabalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz.”

"BU YASANIN HİÇ ZAMAN KAYBETMEDEN ÇIKMASI GEREKİYOR"

Buldan, görüşmeye ilişkin şöyle konuştu:

“EMEP Heyeti’ne heyetimiz adına teşekkür ediyoruz. Öylesi bir zaman içindeyiz ki her kesimin, her siyasi partinin desteğine ve katkısına ihtiyacımı var. Yaklaşık bir haftadır bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla görüşüyoruz. Bugün de EMEP’teyiz. Nelerin yapılması gerektiği konusunda birçok konuyu konuştuk. Şunun altını önemle çizmek isterim ki barışa en yakın olduğumuz bir dönemdeyiz. Onurlu bir barışın gerçekleşebilmesi için herkesin bu sürece katkı sunması gerekiyor. Artık ellerin değil gövdelerin taşın altına girmesi gerekiyor. Bu konuda biz her konuda EMEP’in desteğini gelinen aşamalarda gördük, sürece katkı sunduklarını izledik. Bundan sonra da bunu. devam edeceği konusunda yaptığımız görüşmede bir hemfikirlik var. Kürt sorunu ve demokratikleşme meselesi sadece DEM Parti’yi ve Kürtleri ilgilendiren bir mesele değil. Bu mesele 86 milyonu ilgilendiren bir mesele o yüzden de herkesin katkısına ihtiyacımız var. Yarın da Numan Kurtulmuş’u ziyaret edeceğiz ondan sonra da onlarla istişaremizi yapacağız. Bu turlar yarın sona erecek. Bir Cumhurbaşkanı görüşmesi kalacak onu da muhtemelen önümüzdeki günlerde planlamaya çalışacağız. Geldiğimiz aşama, ikinci aşama. Bu aşamada yasal düzenlemeye ihtiyaç var. Onun istişarelerini yapıyoruz. Nasıl bir yasa çıkacak, kimleri kapsayacak… Dolayısıyla bu konuda iktidarın da önemli fikirlerini düşüncelerini öğrendik ama nihayetinde bu yasanın hiç zaman kaybetmeden, hızlıca çıkması gerektiğinin altını bir kez daha çiziyoruz.

"KURALLAR KAĞIT ÜZERİNDE KALIRSA NİHAİ GÜVENCE SAĞLANMAZ"

Mithat Sancar da "Bu görüşme ve paylaşma için teşekkür ederiz. Barışın güvencesi hukukla sağlanabilir ama belli ölçülerde, barışın hukuka ihtiyacı var. Hukukun nihai güvencesi ise siyasal mücadele ve demokratik toplum sahiplenmesidir. Eğer kuralları kâğıt üzerinde bırakırsanız, bunların nihai güvence sağlama imkanı olmaz. Esas olarak demokratik siyasette en geniş birliktelikleri oluşturmak ve toplumsal desteği de en yüksek düzeye çıkarmaktır" diye konuştu.