DEM Parti İmralı Heyeti'nden 'görüşme notları' açıklaması: Resmi zemine dayanmayan hiçbir bilgiye itibar edilmemelidir

DEM Parti İmralı Heyeti, bir basın açıklaması yayımladı ve Abdullah Öcalan'a atfedilen bazı "görüşme notları"nın gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Açıklamada, "Bu notlar, orijinal halleriyle hiçbir bağ kurulmaksızın manipüle edilmekte, içeriklerine dışarıdan eklemeler yapılmakta ve özellikle bazı şahsiyetlere yönelik ifadeler iliştirilerek Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmaktadır. Bu tür girişimlerin hem Sayın Öcalan’ı hem de çözüm ve diyalog zeminini yıpratmayı hedefleyen planlı bir çabanın parçası olduğunu çok iyi biliyoruz" ifadesine yer verildi.

DEM Parti İmralı Heyeti tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Basına ve Kamuoyuna,

Daha önce 14 Temmuz 2025’te yaptığımız açıklamada belirttiğimiz üzere, son günlerde sosyal medyada dolaşıma sokulan ve Sayın Abdullah Öcalan’a atfedilen bazı “görüşme notları” gerçeği yansıtmamaktadır.

Bu notlar, orijinal halleriyle hiçbir bağ kurulmaksızın manipüle edilmekte, içeriklerine dışarıdan eklemeler yapılmakta ve özellikle bazı şahsiyetlere yönelik ifadeler iliştirilerek Sayın Öcalan’ın görüşleri çarpıtılmaktadır. Bu tür girişimlerin hem Sayın Öcalan’ı hem de çözüm ve diyalog zeminini yıpratmayı hedefleyen planlı bir çabanın parçası olduğunu çok iyi biliyoruz.

Bir kez daha vurgulamak isteriz ki; İmralı Heyetinden ya da Sayın Öcalan ile görüşen aile ve avukatlarından gelmeyen, resmi bir zemine dayanmayan hiçbir belge, not ya da bilgiye itibar edilmemelidir. Bu tür içeriklerin dolaşıma sokulması kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir operasyon niteliği taşımaktadır.

Kamuoyunun bu tür provokatif girişimlere karşı duyarlı olmasını önemle rica ediyoruz.

DEM Parti İmralı Heyeti"