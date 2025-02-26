DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile 3'üncü kez görüşmek için başvuru yaptı

DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan ile üçüncü kez görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurdu.

Konuya ilişkin bugün partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, şu bilgileri verdi:

"Adaya gidiş hazırlıkları yapılıyor. En kısa sürede, bu haftayı tamamlamadan Öcalan ile görüşmelerini bekliyoruz. Daha sonra kamuoyuna kapsamlı bir açıklama yapılacak."

ÇAĞRI NASIL YAPILACAK?

Öcalan'dan gelmesi beklenen çağrının şekli hakkında da konuşan Doğan, şunları söyledi:

"Görüntülü olmasını temenni ediyoruz. Pek çok açıdan daha iyi olur. Yaratacağı etki daha güçlü olacaktır. Asıl tartışılması gereken konu tarihsel açıklamanın kendisi olmalı. Hangi yöntemle olacağı da DEM Parti heyeti ile Öcalan'ın yapacağı görüşmenin ardından belli olacak.

'DEMOKRATİK KANALLARIN AÇILMASI İÇİN MÜCADELEMİZ SÜRÜYOR'

Öte yandan tutuklamalar, gözaltılar, kayyumlar devam ediyor. Demokratik kanalların açılması için mücadelemiz de sürüyor. Gasp edilen hayatımızı yeniden mümkün kılmak için Öcalan'dan gelecek tarihi açıklamayı bekliyoruz. Yeni bir hayatın eşiğindeyiz. Bu tarihsel fırsatı öyle bir kavrayalım ki ellerimizden kayıp gitmesin. Bu barış gayretine ortak olmalıyız."

AHMET TÜRK İÇİN DE BAŞVURU YAPILDI

Öte yandan İmralı heyetinin bu ziyaretinde Ahmet Türk'ün de yer alacağına yönelik haberler hakkında konuşan Doğan, Ahmet Türk için de başvuru yapıldığını ancak daha başvuru sonuçlanmadığı için kesin konuşamadığını kaydetti. Başvurunun kabul edilmesi halinde bu ziyarette Ahmet Türk de heyette yer alacak.

DEM Parti'nin İmralı ziyareti için tarih henüz kesinleşmemişken BirGün, Öcalan'dan beklenen çağrının hafta sonundan önce yapılacağını yazmıştı. BirGün’ün edindiği bilgiye göre Öcalan’ın beklenen açıklaması en geç bu hafta içinde kamuoyuyla paylaşılacak.

DAHA ÖNCE İKİ GÖRÜŞME YAPILDI

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyeti, İmralı Cezaevi'nde PKK lideri Abdullah Öcalan ile iki kez görüştü. Daha sonra Türkiye'deki siyasi partilerle görüşen İmralı heyeti, son olarak IKBY'de üç gün süren temaslarda bulundu. İmralı heyetinin üçüncü ziyaretinin ardından Öcalan'ın beklenen çağrıyı yapması bekleniyor.