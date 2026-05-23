DEM Parti İmralı heyeti, Öcalan ile görüşecek
DEM Parti İmralı heyeti, PKK lideri Abdullah Öcalan'ı yarın ziyaret edecek. Böylece heyet ile Öcalan, 1,5 ay sonra tekrar görüşecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Grup Başkanvekili Sezai Temelli, İmralı heyetinin yarın PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşeceğini açıkladı.
İlke TV'ye konuşan Temelli, heyetin 24 Mayıs Pazar günü Öcalan ile görüşeceğini duyurdu.
İmralı heyetinde DEM Parti Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM Parti Milletvekili Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatı Faik Özgür Erol yer alıyor.
İmralı'ya son ziyaret 27 Mart'ta yapılmıştı. Öcalan, heyet ile 1,5 ay sonra tekrar görüşecek.