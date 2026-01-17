DEM Parti İmralı Heyeti, Öcalan ile görüşüyor

DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol, PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Cezaevi'ne gitti.

İmralı Heyeti son olarak 2 Aralık 2025'te Abdullah Öcalan ile görüşmüştü.

O tarihten beri heyet ile Öcalan arasında görüşme yapılmamıştı.

Abdullah Öcalan 25 Kasım'da ise TBMM'de kurulan komisyonda yer alan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız ile görüşmüştü.

DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı Tayip Temel, İlke TV’de yayınlanan “Konuşma Zamanı” programında yaptığı açıklamada "hava koşullarının el verdiği ilk anda" heyetin Öcalan ile görüşmeye gideceğini söylemişti.