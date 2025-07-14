DEM Parti İmralı Heyeti ve Yılmaz Tunç görüşecek
DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, İmralı Heyeti'nin yarın saat 11.00'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Bakanlık'ta görüşeceği belirtildi.
Kaynak: ANKA
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.
DEM Parti, söz konusu görüşmeye dair açıklama yaptı.
Yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceği belirtildi.
Görüşmenin saat 11.00'de Bakanlık'ta yapılacağı duyuruldu.