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DEM Parti İmralı Heyeti ve Yılmaz Tunç görüşecek

DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, İmralı Heyeti'nin yarın saat 11.00'de Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile Bakanlık'ta görüşeceği belirtildi.

Güncel
  • 14.07.2025 18:24
  • Giriş: 14.07.2025 18:24
  • Güncelleme: 14.07.2025 18:32
Kaynak: ANKA
DEM Parti İmralı Heyeti ve Yılmaz Tunç görüşecek

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı Heyeti Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşecek.

DEM Parti, söz konusu görüşmeye dair açıklama yaptı.

Yapılan yazılı açıklamada, DEM Parti İmralı Heyeti'nin yarın Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile görüşeceği belirtildi.

Görüşmenin saat 11.00'de Bakanlık'ta yapılacağı duyuruldu.

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