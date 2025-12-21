DEM Parti İmralı Heyeti, yarın CHP ve EMEP ile görüşecek
DEM Parti İmralı Heyeti’nin siyasi parti ziyaretleri sürüyor. Heyet, yarın CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşecek, ardından EMEP Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.
Kaynak: ANKA
DEM Parti İmralı Heyeti, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında yarın (22 Aralık) saat 16.00’da Emek Partisi (EMEP) Genel Merkezi'ni ziyaret edecek.
DEM Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Özgür Faik Erol, siyasi partilere ziyaretleri kapsamında yarın CHP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Özgür Özel ile görüşecek.
Heyetin CHP'ye hafta başında yapmayı planladığı görüşme Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatı nedeniyle ileri bir tarihe ertelenmişti.
Heyet, CHP ziyaretinin ardından EMEP Genel Merkezi'ni ziyaret ederek, EMEP heyetiyle de görüşecek.