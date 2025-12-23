DEM Parti İmralı heyeti, Yılmaz Tunç ve Numan Kurtulmuş ile görüştü

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret etti.

Adalet Bakanlığı'nda saat 10.30'da başlayan görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Görüşmenin ardından DEM Parti Milletvekilleri Mithat Sancar ve Pervin Buldan kısa bir açıklama yaptı.

Atılacak yasal adımların önemine dikkat çeken Mithat Sancar, "Bu süreci adalet ve demokrasiye götürmek hep birlikte yapılacak çalışmalarla mümkün olacaktır" dedi.

"YASAL HAZIRLIKLARI GÖRÜŞTÜK"

Yılmaz Tunç ile infazı yakılan hasta hükümlülerin durumunu ve PKK'nin silahsızlanma sürecinde çıkarılacak yasaları görüştüktlerini belirten Pervin Buldan ise şöyle konuştu:

"Adalet Bakanı ile yaklaşık 1.5 saatlik verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Özellikle barış süreciyle ilgili çıkarılacak yasada nasıl bir hazırlık yapıldığını görüştük. Cezaevinde yaşanan hak ihlalleri, infazı yakılan hükümlüler, hasta tutukluların durumu da gündeme geldi. Bununla ilgili görüş ve önerilerimizi de yaptık. Kovid infaz eşitliği meselesinde de bizlere gelen talepleri ilettik. Sayın Adalet Bakanı'nın da bu konuda yapıcı yaklaşımından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz. Hazırlıkların en kısa zamanda bitmesi konusunda kendisi de bizimle aynı fikirde."

Açıklamanın ardından soru sormak isteyen basın mensuplarına yanıt vermeyen Buldan, "Soru-cevap almıyoruz arkadaşlar" dedi.

YILMAZ TUNÇ'TAN AÇIKLAMA

Görüşmeye ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da sosyal medya hesabından açıklama yayımladı. Tunç, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın güçlü liderliğinde Devletimizin ilgili kurumları tarafından büyük bir koordinasyon içerisinde yürütülen çalışmalar ile TBMM Millî Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ortaya koyacağı yol haritası kapsamında atılacak adımları konuştuk" dedi.

TBMM Başkanvekili, DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la Bakanlığımızda bir araya geldik.



Ülkemizin ve milletimizin geleceği için büyük bir öneme sahip olan "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin geniş kapsamlı… pic.twitter.com/iTYRZCiLZC — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) December 23, 2025

DEM Parti İmralı heyeti saat 13.30'da ise TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti.

Görüşmeye ilişkin TBMM Başkanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM Başkanvekili DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan ve DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'ı kabul etti" dendi.