DEM Parti: İmralı heyetine izin verilmediği için Öcalan'ın mesajı Newroz'a gelmedi

Diyarbakır'daki Newroz kutlamalarında PKK lideri Abdullah Öcalan'ın mesajı okunmadı.

Konuya ilişkin açıklama yapan DEM Parti, İmralı heyetinin Öcalan ile görüşmesine izin verilmediğini açıkladı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Beklentilerin aksine İmralı Heyetine izin verilmemesi üzerine Sayın Abdullah Öcalan’ın mesajı bu seneki Newroza gelmedi. Bunun yerine Sayın Öcalan’ın son fotoğrafları ve sesi sahne ekranına yansıtıldı."

DEM Partili yetkililer, İmralı heyetinin Abdullah Öcalan ile görüşmek için yaptığı başvuruya yanıt verilmediğini açıkladı.

Newroz kutlamaları Diyarbakır'da devam ediyor.