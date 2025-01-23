DEM Parti İmralı heyetinin kapsamlı açıklama yapmama gerekçesi belli oldu

DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan’ın yer aldığı DEM Parti İmralı heyeti, 22 Ocak Çarşamba günü Abdullah Öcalan’la ikinci kez görüştü. Yaklaşık dört saat süren görüşmenin ardından heyet adına bugün yazılı bir açıklama yapıldı, ancak bu açıklama kısa bir bilgilendirme açıklamasıydı. Dört saatlik görüşmenin içeriğine dair kapsamlı bir bilgi içermiyordu. Açıklamada, Öcalan’ın sürece ilişkin çalışmalarına devam ettiği, hazırlıkları tamamlandıktan sonra kamuoyuna açıklama yapılacağı kaydedildi. Ayrıca Öcalan’ın Bolu’da yaşanan yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilediği belirtildi.

BOLU’DAKİ YANGIN SEBEBİYLE KAPSAMLI AÇIKLAMA YAPILMADI

DEM Parti yetkililerinden edinilen bilgilere göre, Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Bolu Grand Kartal Otel’de yaşanan yangın faciasından dolayı Öcalan ile İmralı heyeti arasında yapılan görüşme sonrasında kapsamlı açıklama yapılmama kararı alındığı kaydedildi.

HEYETİN EŞ GENEL BAŞKANLARA GÖRÜŞMEYİ AKTARMASI BEKLENİYOR

Parti kaynakları, daha kapsamlı bir açıklamanın yapılması için önce yakın zamanda babası vefat eden DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan’ın, Tülay Hatimoğulları’yla birlikte Ankara’ya dönmesi ve İmralı heyetinden bilgi alması beklendiğini söyledi.

Daha sonrasında ise Eş Genel Başkanların aktaracağı bilgi doğrultusunda Merkez Yürütme Kurulu’nun (MYK) toplanacak ve MYK’de alınacak kararlar doğrultusunda DEM Parti’nin belirleyeceği yol haritası da belli olacak. Buna göre hem Öcalan’ın ikinci görüşmede verdiği mesajlar, hem de heyetin ilk görüşme sonrasında yaptığı gibi siyasi parti görüşmelerine devam edip etmeyeceği konularında ne gibi kararlar alacağı ortaya çıkacak. DEM Parti MYK’sının 27-28 Ocak’ta toplanması bekleniyor. Öte yandan görüşmeyle ilgili yazılı ya da sözlü açıklama yapılıp yapılmayacağı da parti içi kurullarda görüşüldükten sonra İmralı heyetinin kararı doğrultusunda açıklanacak.