DEM Parti, İmralı'yı işaret etti: Sorumluluk almaya hazırız

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülüstan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli, basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Koçyiğit ve Temelli, siyasetteki 'çözüm süreci' tartışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Amberin Zaman'ın Al-Monitor’de yayımlanan haberinde PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, Kandil'deki örgüt yöneticileriyle görüştüğü ve "Silahları bırakmayı müzakere etmenin zamanı geldi” dediği iddia edilmişti.

TEMELLİ: MUHATAP İMRALI'DIR

İddianın sorulduğu Temelli, "Herhangi bir görüşme başladı mı, başlamadı mı bunlarla ilgili bizde bir bilgi yok. Bizim dışımızdaki gelişmelerle üzerine yorum yapmamız mümkün değil. Biz DEM Parti olarak durduğumuz yerden açıklamalar yapıyoruz. Bu konuda İmralı muhataptır" ifadelerini kullandı.

Temelli, şöyle devam etti: "Bir çözüm sürecinden bahsedilecekse, bir süreç başlayacaksa buyrun İmralı orada ama ikinci muhatap, adres daha vardır, o da Meclis'tir. Biz bu Meclis'in partisiyiz ve bu ortak muhataplığa çözüm sürecine olan katkımızı belirleyecek tam da adresiyiz. Önümüzdeki süreçte eğer gerçekten bir müzakere, görüşme trafiği başlayacaksa, Kürt meselesinin demokratik çözümüne doğru adımlar atılırsa DEM Parti sorumluluk almaya hazırdır."

"BAHÇELİ İLE TOKALAŞMA NORMAL VE OLAĞAN"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin DEM Parti Grubu ile tokalaşmasının da "normal ve olağan" olduğunu söyleyen Temelli, "Olağan olmayan son yıllarda yaşanan Türkiye siyasetindeki süreçti. 10 yıldır bu ülkede çöktürme planı var. Hukuk tanımazlık var ve giderek otoriterleşen ve toplumun beklediği demokratik sürecin önünü tıkayan süreç var" diye konuştu.

KOÇYİĞİT: İMRALI'YA HEYETLER GİTSEYDİ TEYİT EDERDİK

Koçyiğit ise açıklamasında, "44 aydır İmralı'da bulunan sayın Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmıyor. Oysaki bu ülkede bir Anayasa var. Ceza İnfaz Kanunu var. AİHM var. Tüm bunları üst üste koyduğumuzda uluslararası mevzuatta yaşanan şeyin kendisi defakto, hukuksuz, kanun dışı. O zaman sorumuz şöyle olmak zorunda değil mi? 'AKP'nin kendisi İmralı ile görüşülmesini aileinin, avukatlarının gitmesini neden engelliyor' sorusunu bütün kamuoyunun sorması gerekiyor. Burada temel hak ihlali var. İmralı'da tecrit rejimi süreci başladı, nereye geldi. Can Atalay meselesinde Anayasa Makemesi'nin kararını tanımamasına kadar geldi. Bugün görüşme oluyor mu, olmuyor mu bilmiyoruz. Eğer İmralı'ya heyetler gitseydi bu bilgiyi teyit ederdik" ifadelerini kullandı.

Koçyiğit, şöyle devam etti: "Şu meselenin altını çizmemiz gerekiyor, bir yeni döneme kapı aralanacaksa en niyatinde bu meselenin Kürt sorunuyla bağını hepimiz biliyoruz. Şimdiye kadar 'barış istiyoruz' dediğimizde 'savaş mı var ki barış olsun. Kürt sorunu çözüldü' deniliyordu. Geldiğimiz nokta da tam söylediğimiz sorunun teyit edildiğini görüyoruz... Sorunu 'iç barışı sağlama' üzerinden konuşuyoruz. Keşke bu zamana kadar iç barışı sağlasaydık."

"BİR MERHABADAN ÇÖZÜM SÜRECİ ÇIKMAZ"

'Çözüm süreci' iddialarına ilişkin Koçyiğit, "Bir 'merhabadan' çözüm süreci çıkmaz. Çözüm süreci dediğimiz şey, 40 yıllık bir çatışmada yaşanmış 100 yıllık sorundan bahsediyoruz. İyi niyet mesajlarıyla bu işin olmayacağını herkes çok iyi biliyor. Bu işe soyunmak için cüret etmek lazım" diye konuştu.

"Nasıl adım atılacağına dair Türkiye'nin deneyimi var" diyen Koçyiğit, şunları söyledi:

"Bu deneyimin ışığında ne olması gerektiğini, nasıl olmaması gerektiğini Türkiye iyi biliyor. Bu iyi niyet adımları ilerler mi, bekleyip göreceğiz. Bu sorunların gerçek muhatapları biz değiliz. Bu mesajı verenler, diyalog mesajı verenlerin kendisine sormak gerekiyor. Somut adım atacak mısınız, bir yol temizliği yapacak mısınız. AK Parti gurubuna ve temsilcilerine sormak gerekiyor. Yeni bir dönem başlıyor, çözüm süreci başlıyor demenin koşullarını, emarelerini göremiyoruz. Çok olağanüstü kamplaşmış bir siyasal iklimin kısmen rayına oturması, normalleşmesi var. Eylem düzeyinde rayına oturur mu, hep beraber göreceğiz. Nasıl eylem düzeyinde rayına oturur? Yasa yapma süreçlerinde kollektif olunursa, kritik davalar açısında adım atılırsa, Can Atalay özgürlüğüne kavuşursa, örneğin Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ açısından haksız, hukuksuz kumpas davaları hızlı bir şekilde ortadan kaldırılırsa, biz o zaman iyi bir niyet var deriz."