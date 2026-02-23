DEM Parti isim değiştirecek iddiası

Süreç komisyonunda ortak raporun kabul edilmesiyle birlikte yasal ve hukuki adım aşamasına geçildi. "Sürecin ruhu ve dinamizmine uygun olarak" DEM Parti, köklü değişikliklere gitme kararı aldı.

PARTİNİN ADI DEĞİŞECEK

Habertürk'ten Mahir Kılıç'ın haberine göre, bu kapsamda partinin ismi değişecek. Yeni isimde "Demokratik Cumhuriyet" mutlaka olacak.

"Cumhuriyet" kavramının içinin doldurulması ve artık silahın yerini bilim ve demokrasinin alması gerektiği kaydediliyor. Türkiye partisi hedefi ile çok daha geniş kitlelere ulaşılması amaçlanıyor.

TEK ÇATI MODELİ

Buna göre yeni dönemde siyaset de tek çatı altında yürütülecek. Demokratik Toplum Kongresi (DTK), Halkların Demokratik Kongresi (HDK), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) başta olmak üzere bileşen kurumlar kapatılacak.

Bileşenlere ilişkin kararın seçimlere de yansıması bekleniyor. Bu kararla birlikte sol bileşenlerin tek parti çatısı altında ve o partinin ismiyle siyaset yapmasına imkan tanınacak. DEM Parti listelerinden seçilip Meclis'e girdikten sonra başka bir partinin milletvekili olarak yoluna devam edemeyecek.

KADROLAR DEĞİŞECEK, BAKIRHAN DEVAM EDECEK

Partinin kadrolarında da çok ciddi değişiklikler olması bekleniyor. Eş Genel Başkan Tuncer Bakırhan'ın devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor, ancak diğer isimlerin önemli oranda değişeceği belirtiliyor.

Kongrenin yaz aylarında yapılması bekleniyor. Fakat tarih konusunda da belirleyici olan süreçteki tempo ve gelişmeler olacak.