DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından DEM Parti, bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek.
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Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret edecek.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve çalışma arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltında tutuluyor.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet bugün saat 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret edecek.