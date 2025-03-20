DEM Parti, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), bugün İstanbul Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ve çalışma arkadaşlarının da aralarında bulunduğu 87 kişi gözaltında tutuluyor.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve beraberindeki heyet bugün saat 14.00'te İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Ardından ikili ortak bir açıklama yaptı.

Özgür Özel, "Son sözü halk söyler. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir. Sandık bize Cumhuriyet'in hem emanetidir hem teminatıdır" dedi.

Tülay Hatimoğulları ise "Türkiye'de başta seçme ve seçilme olmak üzere halkın iradesine yapılmış bir darbe olarak niteliyoruz. Bunu kabul etmek mümkün değildir" ifadelerini kullandı.