'DEM Parti İstanbul'da adaylık başvurusu yapamadı' iddialarına partiden yalanlama

DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olarak açıkladığı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılamadığı iddia edildi. İddiaları yalanlayan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan “İstanbul için herhangi bir sorun yok. İddianın nasıl çıktığını biz de bilmiyoruz" dedi.

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ANKA