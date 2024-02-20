'DEM Parti İstanbul'da adaylık başvurusu yapamadı' iddialarına partiden yalanlama
DEM Parti’nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi için aday olarak açıkladığı Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni için Yüksek Seçim Kurulu’na başvuru yapılamadığı iddia edildi. İddiaları yalanlayan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan “İstanbul için herhangi bir sorun yok. İddianın nasıl çıktığını biz de bilmiyoruz" dedi.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin hazırlanan seçim takvimine göre, siyasi partilerin aday listelerini vermesi için gereken süre saat 17.00 itibarıyla tamamlandı.
DEM Parti'nin geç başvuruda bulunulduğu için İstanbul İl Seçim Kurulu'nun aday listesini kabul etmediği iddia edildi.
Konunun gündeme gelmesinin ardından DEM Parti Basın bürosu tarafından açıklama yapıldı.
DEM Parti Basın Grubu’nda söz konusu iddiayla ilgili “İstanbul için partimiz zamanında başvurusunu yapmıştır” denildi.
DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan ise “İstanbul için herhangi bir sorun yok. İddianın nasıl çıktığını biz de bilmiyoruz" ifadelerine yer verdi.