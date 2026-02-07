DEM Parti İstanbul'dan Rojava açıklaması: "Kuşatma son bulsun, sınır kapıları açılsın"

DEM Parti İstanbul İl Başkanlığı, Suriye’nin kuzeyindeki gelişmelere ilişkin Sancaktepe’de basın açıklaması yaptı.

İl Eş Başkanı Çınar Altan, Rojava’ya yönelik saldırıların demokratik ulus modelini hedef aldığını belirterek, “Türkiye destekli HTŞ-İŞİD çetelerinin başlattığı saldırı 17 gündür kuşatmaya dönüştü. Bir halkın direnci sınanıyor, yarattıkları yaşam modeli insanlığa umut olmaktan çıkarılmak isteniyor” dedi.

Altan, sözlerine şöyle devam etti:

“Kapitalist modernitenin Orta Doğu halkları için reva gördüğü bir savaş, bir soykırım ve parçalı yönetilme durumu her zaman var olmuştur. Rojava modeli tam da bu savaş, kırım ve halkların parçalı yaşamının karşısına birlikte, eşit, kadın özgürlükçü yaşam modelini koymuştur. Bu saldırılar ve devamında gelen kuşatma tam da bu modele karşı örgütlenmiştir. Rojava'da bir ateşkes ve anlaşma sağlanmıştır, ancak bunların kalıcı olup olmayacağı, uygulamaların nasıl gerçekleştirileceği zaman içinde belli olacaktır”

GAZZE'DE YARATILAN İNSAN KIRIMI BURAYA DA DAYATILMAKTADIR

Altan, Suriye'nin kuzeyinde bir kuşatma olduğunu söyleyerek şunları kaydetti:

“Su, gıda, elektrik ve tıbbi malzemeler gibi hayati ihtiyaçlardan yoksundur. Gazze'de yaratılan insan kırımı buraya da dayatılmaktadır. Diyarbakır Kent Dayanışması tarafından toparlanan 25 TIR'lık malzeme sınır kapısından geri döndürülmüştür, çünkü sınır kapıları kapalıdır. Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Buradan iktidara sesleniyoruz: Bir an evvel Mürşitpınar sınır kapısını açarak yardım malzemelerinin yerine ulaşmasını sağlayın! Yoksa bu duyarsızlık, bu topraklara çok şey kaybettirecektir.

Buradan halklarımıza ve demokrasi güçlerine sesleniyoruz: Birçok ülkede Rojava için destek eylemleri yapılmaktadır. Bizler de tüm halkımız ve demokrasi güçleri ile birlikte sürece duyarlı olmalı ve takip etmeliyiz. Kürdistan halkının hakları güvence altına alınana kadar sahiplenmeyi sürdürmeli, onların sesi olmalıyız. Kadın bedenleri, kesilen saç örgüleri üzerinden her fırsatta kadınları ve özellikle onların verdiği mücadeleyi aşağılayıp küçümseyen IŞID-HTŞ gericiliğine karşı asla geri atmayacak, biz kadınlar bu mücadelenin öncü gücü olmaya devam edeceğiz. Dün Gazze için haykırdık, bugün Rojava için haykırıyoruz! Kuşatma son bulsun, sınır kapılan açılsın, yardımlar sivillere ulaştırılsın!"

4 GÖZALTI

Basın açıklamasının ardından polis bazı DEM Partililerin çevresini sararak, gazetecileri bölgeden uzaklaştırdı. Polisin 4 kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.