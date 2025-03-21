DEM Parti İstanbul İl Örgütü: "Bu akşam Saraçhane'de olacağız"
DEM Parti İstanbul İl Örgütü, İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla saat 19.30'da Saraçhane'de olacaklarını açıkladı.
Kaynak: Haber Merkezi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, bugün saat 19.30'da Saraçhane'de olacaklarını açıkladı.
Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız. Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!" denildi.
İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız.— DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) March 21, 2025
Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz! pic.twitter.com/yNA3Fgspox
Buluşma yeri olarak Yenikapı Marmaray istasyonu belirlendi.