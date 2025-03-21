DEM Parti İstanbul İl Örgütü: "Bu akşam Saraçhane'de olacağız"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İstanbul İl Örgütü, bugün saat 19.30'da Saraçhane'de olacaklarını açıkladı.

Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız. Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz!" denildi.

İstanbul Emek, Barış ve Demokrasi Güçleri'nin çağrısıyla bu akşam saat 19:30'da Saraçhane'de olacağız.



Halk iradesinin gasp edilmesine geçit vermeyeceğiz! pic.twitter.com/yNA3Fgspox — DEM Parti İstanbul (@dempartistanbul) March 21, 2025

Buluşma yeri olarak Yenikapı Marmaray istasyonu belirlendi.