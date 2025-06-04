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DEM Parti: İzmir'de grev hakkını kullanan işçilerin yanındayız

İzmir'de 1 haftadır devam eden greve ilişkin açıklama yapan DEM Parti, "İzmir'de eşit işe eşit ücret diyerek grev haklarını kullanan işçilerin taleplerinin ve direnişlerinin yanındayız" ifadelerini kullandı.

Güncel
  • 04.06.2025 09:58
  • Giriş: 04.06.2025 09:58
  • Güncelleme: 04.06.2025 10:08
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti: İzmir'de grev hakkını kullanan işçilerin yanındayız

İzmir Büyükşehir Belediyesi (İzBB) şirketlerinden İZELMAN, İZENERJİ ve Egeşehir'de çalışan yaklaşık 23 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde (TİS) uzlaşı sağlanamaması ile başlayan grev yedinci gününde de devam ediyor.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), İzmir'deki greve ilişkin açıklama yaptı.

DEM Parti, grev hakkını kullanan işçilerin yanında olduğunu bildirdi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

“İzmir'de eşit işe eşit ücret diyerek grev haklarını kullanan işçilerin taleplerinin ve direnişlerinin yanındayız.Tıkanan toplu iş sözleşmesi görüşmeleri yeniden başlamalı, insanca yaşam isteyen işçilerin talepleri karşılanmalıdır.”

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