DEM Parti İzmit adayını çekti: CHP'li Hürriyet'i destekleme kararı

DEM Parti, İzmit Belediye Başkan Adayı Avukat Gencer Demirkaya’nın adaylığını çekti. Parti, 31 Mart seçiminde CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyeceklerini duyurdu.

DEM Parti, Koaeli İzmit'te Fatma Kaplan Hürriyet’in CHP'den adaylığı netleşince kendi adayını çekti.

2019 yerel seçimlerinde İzmit’te aday çıkarmayarak CHP’nin adayı Fatma Kaplan Hürriyet’i destekleyen HDP, 31 Mart günü yapılacak yerel seçimlere DEM Parti çatısı altında gireceğini açıklamıştı. Parti içinde yapılan görüşmeler sonrası DEM Parti, İzmit Belediye Başkanlığına Avukat Gencer Demirkaya’yı aday göstermişti.

'KAPLAN'I DESTEKLEYECEĞİZ'



İzmit'te CHP'de yaşanan tartışmaların ardından önce adaylıktan çekilen mevcut belediye başkanı Fatma Kaplan Hürriyet daha sonra yeniden aday olduğunu duyurdu.

Gazete Duvar'ın haberine göre, bu gelişmenin üzerine Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 8 ilçede aday gösteren DEM Parti, İzmit adayını geri çekti.

DEM Parti Kocaeli İl Başkanı Nuri Tan şunları söyledi: "İzmit adayımız çekildi. Biz muhalefete kaybettirmek istemiyoruz. Muhalefete kaybettirmemek adına almış olduğumuz bir karar. İzmit adayımızın da talebi bu yöndeydi. Tamamen kent uzlaşısı kapsamında yaptığımız değerlendirmenin bir sonucu”

Nuri Tan, bu karar karşılığında belediyede DEM Parti üyelerine kadro verileceği iddialarını da yalanladı.