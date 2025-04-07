DEM Parti Kadın Meclisi basın toplantısı düzenledi: "Biz kadınlar barışta ısrarcıyız"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, kadın gazetecilerle basın toplantısı düzenledi.

Taksim Hill Hotel’de gerçekleşen toplantıya Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu katıldı. Tüm basın kuruluşlarının davet edildiği toplantıya sadece bağımsız medya kuruluşları ve Habertürk katılım sağladı.

Halide Türkoğlu toplantıya başlarken kadınlarla yapılacak her türlü buluşmaya çok önem verdiklerini ancak DEM Parti Kadın Meclisi'nin medyada görünür olmadığının da altını çizdi.

Türkoğlu, Türkiye siyasi tarihinde bir ilk olarak MHP ile bayramlaşmalarına dair soruya "Olumlu geçti" şeklinde cevap verdi.

İYİ Parti ve "şimdilik MHP" dışında Meclis'teki tüm partilerin kadın milletvekilleri ile etkileşim içinde olduklarını söyleyen Türkoğlu şöyle dedi: "Barış sürecinde AKP'li kadınlarla da bir araya geliyoruz. Özlem Zengin'in de katılım sağladığı buluşmalar AKP'li kadınlar tarafından da olumlu bulunuyor. Erdoğan ve Bahçeli tarafından yürütülen süreçten memnunlar. Onlar da kutuplaştırıcı ve erkek egemen siyasetten rahatsızlar."

Bütün olarak erkek egemen bir alanda siyaset yapılmaya çalışıldığını kaydeden Türkoğlu, "Barışta kadınlar özne olmalı. Savaş siyasetine, nefret söylemine artık yeter. Kadın örgütleriyle de görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Barış konusunda en önde olmamız gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Türkoğlu "kent uzlaşısına" dair sorulara ise şöyle yanıt verdi: "Kent uzlaşısı halk iradesidir. Terörize edilemez. Burayı terörize etmek halkı yerellerde ayrıştırıcı hatta sürüklemek demektir."

TÜRKOĞLU, KAYYUMLARA İLİŞKİN DE KONUŞTU

27 Şubat'ta Öcalan'ın çağrısıyla başlayan sürecin şu an tıkandığını belirten Türkoğlu İBB’ye yönelik operasyona ilişkin şu ifadeleri kullandı: "Olanlar sadece CHP'ye yönelik bir operasyon değil. Hepimize mesaj verildi. Muhalefeti bir sınıra çekmek istiyorlar, görüyoruz. Kürt hareketine 'Siz yoruldunuz, bıktınız' gibi şeyler deniyor. Bizim arkadaşlarımız yıllardır tutuklu. Bıkmadık, bıkmayız. Son dönemde Kürt milliyetçiliğinin artışı konuşuluyor, bu bizzat iktidar tarafından pompalanan bir şey. Sol içerisindeki şovenizm de aynı şekilde. İktidar böyle yapıyor çünkü bir araya geliş zeminlerini yıpratmak istiyor. Algı operasyonu yapıyor."

Kayyum atanan Şişli ve Esenyurt ilçeleri ile de dayanışma içinde olacaklarını vurgulayan Türkoğlu, "Biz kayyumlara alışkınız, süreçlerin nasıl işleyeceğini tahmin edebiliyoruz. İlk hedef kadın merkezleri oluyor. Kadınların kazanımları hedef alınıyor" diye konuştu.

Türkoğlu 19 Mart sürecinde yeterli dayanışma gösterilmediğine dair eleştirilere dair ise şöyle konuştu: "Bizim kentlerimize kayyum atandığında CHP dayanışma gösterdi, geldi. Biz neden tüm kitleni getirmedin demedik. Biz de bu süreçte belli düzeylerde dayanışmamızı gösterdik."

Demokratik bir ülke mücadelesini Kürtler tek başına kazanabilseydi şimdiye kadar yapardık diyen Türkoğlu, "Birlikte mücadeleye inanıyoruz. Demokratikleşme ancak tüm toplumun dönüşmesiyle olur" ifadelerini kullandı.