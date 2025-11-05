DEM Parti Kadın Meclisi, CHP ve DEVA Partisi'nin kadın örgütleriyle buluştu

DEM Parti Kadın Meclisi, siyasi partilerle yürüttüğü temaslar kapsamında CHP ve DEVA Partisi kadın örgütleriyle bir araya geldi.

Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ile Koordinasyon üyeleri Canan Çalağan ve Fatma Koçyiğit’ten oluşan heyet, ilk olarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya ve Kadın Kolları Genel Sekreteri Armağan Akyüz’ü ziyaret etti. Görüşmede, kadınların siyasetteki temsili, eşitlik mücadelesi ve demokratik süreçlerde kadınların rolü üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Heyet daha sonra DEVA Partisi Kadın Çalışmaları Başkanı Zeynep Sudan ve beraberindeki parti yöneticileriyle görüştü.

“BARIŞ VE DEMOKRATİK TOPLUM SÜRECİ” VURGUSU

Her iki görüşmede de Barış ve Demokratik Toplum sürecinin kadınlar açısından taşıdığı önem vurgulandı. Siyasetin erkek egemen dilinden arındırılması, kadınların siyasette daha fazla yan yana gelmesi ve kadına yönelik şiddet ile cinsiyetçiliğe karşı ortak dayanışmanın güçlendirilmesi gerektiği ifade edildi.