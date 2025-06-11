DEM Parti Kadın Meclisi'nden SOL Parti'ye ziyaret

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Kadın Meclisi, SOL Parti'yi ziyaret etti.

DEM Parti Kadın Meclisi Sözcüsü Halide Türkoğlu ve beraberindeki heyet, SOL Parti Sözcüsü İlknur Başer, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Birimi üyeleri Serpil Akpınar ve Dilara Kurtuluş ile bir araya geldi.

DEM Parti'den yapılan bilgilendirmeye göre yapılan görüşmede Kürt sorununun, Kürt halkının istediği şekilde çözülmesinin önemi belirtilerek silahların susmasının ve barışın inşasının önemi vurgulandı.

Öte yandan toplumsal muhalefete, çıkarılan yargı paketleriyle kadın bedenine ve hayatına, LGBTİ+’lara yönelik saldırıların devam ettiği de ifade edildi.

Toplumsal değişim ve dönüşüm için kadınların ve gençlerin sürece öncülük etmesi gerektiği belirtilen görüşmede, süreci iktidarın insafına bırakmamak gerektiği vurgusu yapıldı.