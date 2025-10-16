DEM Parti Kadın Meclisi: Nefret suçlarını körükleyen düzenlemeleri kabul etmedik, etmeyeceğiz

DEM Parti Kadın Meclisi, 11. Yargı Paketi taslağında yer alan LGBTİ+ bireylerin yaşam haklarına kısıtlama getirecek düzenlemeler hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada Kadınların ve LGBTİ+’ların yaşamlarını doğrudan etkileyen söz konusu değişikliklerin nefret söylemini yasal zemine taşıdığına dikkat çekildi.

Açıklamada "Nefret suçlarını körükleyen, LGBTİ+’ları hedef alan hiçbir yasal düzenlemeyi kabul etmedik, etmeyeceğiz!" ifadelerine yer verildi.

"NEFRETİN DEĞİL YAŞAMIN HUKUKUNU SAVUNUYORUZ"

DEM Parti Kadın Meclisi'nin açıklamasının tam metni şöyle:

"11.Yargı Paketi taslağı, hukuk sistemini eşitlik ve özgürlük ilkelerinden uzaklaştıran, toplumun farklı kesimlerini hedef gösteren düzenlemeler içermektedir.

Kadınların ve LGBTİ+’ların yaşamlarını doğrudan etkileyen bu değişiklikler, nefret söylemini yasal zemine taşımakta ve şiddetin önünü açmaktadır.

Hukuk, hiçbir inancı, kimliği, yönelimi ya da yaşam biçimini cezalandıramaz; cezalandırdığı anda adalet olmaktan çıkar. Biz kadınlar, bu ülkede eşit yurttaşlığın, barışın ve birlikte yaşamın savunucularıyız. 11. Yargı Paketi taslağı, toplumun çoğulluğuna değil, tek tipleştirmeye hizmet etmektedir.

Biz, nefretin değil yaşamın, ayrımcılığın değil eşitliğin hukukunu savunuyoruz.

Nefret suçlarını körükleyen, LGBTİ +’ları hedef alan hiçbir yasal düzenlemeyi kabul etmedik, etmeyeceğiz!"