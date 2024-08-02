DEM Parti, Kızıltepe Belediye Eş Başkanı hakkında disiplin soruşturması başlattı

DEM Parti, Kızıltepe Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlatıldığını açıkladı.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Mardin'in Kızıltepe ilçesi Belediye Eş Başkanı Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu.

Partiden yapılan açıklamada İpek hakkında şikâyetler olduğu belirtilirken soruşturmanın kısa sürede sonuçlanacağı ve kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı.

DEM Parti'nin konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Kızıltepe Belediye Eş Başkanımız Zeyni İpek’e dair Demokratik Yerel Yönetimler Kurulu’muza ulaşan şikâyet ve belgelerden partimizin program, ilke ve ahlaki değerlerine aykırı davranışlarda bulunduğu tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır.



Kısa sürede sonuçlandırılacak olan disiplin soruşturmasının sonuçları kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır."