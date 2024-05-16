DEM Parti, Kobani Davası gündemiyle olağanüstü toplanacak

DEM Parti, Eski HDP eş genel başkanlarının da yargılandığı Kobani Davası gündemiyle olağanüstü toplanacak. DEM Parti, kararın açıklanmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada DEM Parti Eş Başkanı Bakırhan "Bu kararı verenleri lanetliyor, kararlarını tanımadığımızı belirtiyor" dedi.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yükseldağ'ın da yargılandığı Kobani Davası'nın 83'üncü duruşmasında mahkeme heyeti 130 sayfalık kararı açıkladı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan Kobani Davası ardından açıklama yapıyor.

DEM PARTİ'DEN AÇIKLAMA

Eş Başkan Bakırhan'ın konuşmasında satır başları şöyleydi:

"Biz bu cezaları tanımıyoruz, biz bu kararı tanımıyoruz. Kobanê kumpas davasında yargılananlar Kürtlerin, kadınların, gençlerin gönlünde beraat etmişlerdir, özgürlerdir. İstiklal Mahkemelerinin ruhu, darbe yargılamalarının ruhu hortlamıştır. 21. yüzyılda normalleşme, yumuşama mesajlarının verildiği bu süreçte, HDP, Kürt siyaseti, devrimciler, demokratlar siyaset sahnesinden silinmeye çalışılmıştır.

31 Mart'ta Kürtler, emekçiler aslında bu adaletsiz sisteme, iktidarın etkisi altındaki bu yargı kararlarına büyük bir cevap verdi. Bu cevabı almayanlar bugün Türkiye'nin geleceğin büyük bir kötülük yapmşılardır. Çok iyi bilsinler biz Kürtler, emekçiler, yoksullar her zaman olduğu gibi omuz omuza, dayanışarak bu kararları boşa çıkaracağız. Arkadaşlarımız bir gün mutlaka özgürleştireceğiz. Selahttinlerle, Figenlerle birlikte mücadele edeceğiz. Bu kararı verenleri lanetliyor, kararlarını tanımadığımızı belirtiyor, dostlarımızı saygıyla selamlıyoruz."

Eş Başkan Hatimoğulları, "Arkadaşlarımız yüzlerce yılla cezalandırıldı. Tükiye'de şu an yargı diye bir şey kalmamıştır. Şu an bir siyasi darbe daha gerçekleşti" dedi.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANACAK

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Kobani Davası gündemiyle olağanüstü toplanacak.

DEM Parti Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada "Merkez Yürütme Kurulumuz (MYK) ve partimizin Bileşen Eş Başkanları, Kobanî Kumpas Davası kararı sonrası bu akşam (16 Mayıs Perşembe) saat 18.00’de Genel Merkezimizde (Büklüm) olağanüstü toplanacaktır" ifadeleri kullanıldı.