DEM Parti, Kobani Davası kararlarını TBMM Genel Kurulu'nda protesto etti

Kobani Davası'nda açıklanan kararlar, DEM Partililer tarafından TBMM Genel Kurulu'nda protesto edildi. DEM Partili milletvekilleri "HDP susmadı susmayacak", "Selahattin burada, Figen burada, Pervin burada, Gülten burada" sloganları attı. Masalara vurarak protesto eden DEM Parti'liler Kürtçe sloganlarla da tepkilerini dile getirdi.

DEM Partili milletvekilleri TBMM Genel Kurulu'nda Kobani Davası kararlarını protesto etti.

Eski HDP Eş Genel Başkanları Figen Yüksekdağ ve Selahattin Demirtaş’ın da aralarında olduğu 18’i tutuklu 108 kişinin yargılandığı Kobani Davası'nda kararlar açıklanıyor.

Kobani Davası’na ilişkin açıklanan kararlar, DEM Partili milletvekilleri tarafından TBMM Genel Kurulu'unda protesto edildi. Ellerindeki tutuklu siyasetçilerin fotoğraflarını kaldıran DEM Parti'liler, "HDP susmadı susmayacak", "Selahattin burada, Figen burada, Pervin burada, Gülten burada" sloganları attı. Elleriyle masalara vurarak protesto eden DEM Parti'liler tepkilerini Kürtçe sloganlarla da dile getirdi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, alınan karar gereğince kanun teklifleriyle komisyonlardan gelen diğer işleri sırasıyla görüşmek için 21 Mayıs 2024 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapattı.