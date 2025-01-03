DEM Parti Kobani sınırına yürüyecek

Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’nun (SMO) operasyonlarına karşı Urfa'nın Suruç ilçesinde bulunan Kobani sınırında başlatılan nöbet eylemi devam ediyor. Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) öncülüğünde sürdürülen nöbet eylemi kapsamında bugün kitlesel yürüyüş gerçekleştirilecek.

Yürüyüşe, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile DBP Eş Genel Başkanı Çiğdem Kılıçgün Uçar da katılacak. Parti yöneticileri ve DEM Parti milletvekilleri Urfa ve ilçelerinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.