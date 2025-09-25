DEM Parti: Komisyonda Öcalan'ın dinlenmesi gereklilik olarak ele alınmalı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti), TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ilk aşamasının sonuna yaklaşıldığını belirterek bir dizi öneride bulundu.

DEM Parti Komisyon üyeleri Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meral Danış Beştaş, Hakkı Saruhan Oluç, Celal Fırat ve Cengiz Çiçek imzasıyla yazılı açıklama yayınlandı.

Açıklamada, "Meselenin bölgesel ve küresel bir karakter kazandığının da bilinciyle, örgütsel, siyasal ve toplumsal karşılığı ve belirleyicilik düzeyi açık olan Sayın Abdullah Öcalan’ın Komisyon tarafından dinlenmesi, sorunun kalıcı çözümü için bir gereklilik olarak ele alınmalıdır. Gerçek çözüm, sorunu ismiyle çağırmaktan ve bulunduğumuz tarafa göre gerçeği eğip bükmeden hakikate göre düşünmekten, adım atmaktan geçmektedir. Komisyon’un Sayın Öcalan’ı dinlemesi, mevcut sürecin başarıyla nihayete erdirilmesi açısından belirleyici önemdedir" denildi.

"İLK DEFA BU DÜZEYDE ÇÖZÜMÜN MUHATAPLIĞINA YAKINLAŞTIRMIŞTIR."

Açıklamanın girişinde şunlar ifade edildi:

"TBMM bünyesinde kurulmuş bulunan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 5 Ağustos 2025 tarihinden itibaren faaliyetlerine devam etmektedir. Komisyon, Kürt meselesinin demokratik ve barışçı çözümüne katkı sunacak hukuki ve siyasi zeminin tesisi amacıyla oluşturulmuştur.

Cumhuriyet’in en temel sorunlarından birisi etrafında, halk iradesinin tamamına yakınını temsil eden siyasal partilerin Komisyon’da temsil edilmesini son derece kıymetli bulduğumuzu tekrardan belirtmek isteriz. Ortaya çıkan bu siyasal irade, sorunun çözümü için tarihsel rolü olması gereken siyaset kurumunu ve alanını, ilk defa bu düzeyde çözümün muhataplığına yakınlaştırmıştır.

Kendine has özellikleriyle öne çıkan, tarihsel çağrıların ve gelişmelerin gerçekleştiği bu süreçte, Komisyon’un parlamento zemininde kendi rolünü oynamasına dönük kamuoyu beklentisi yüksektir. Komisyon’un her şeyin muhatabı olmadığını bilmekle birlikte, rolünü doğru ve işlevsel oynaması durumunda tarihsel gelişmelere kapı aralayacak bir katkısının olacağının da bilincindeyiz."

"ÖCALAN’I DİNLEMESİ, SÜRECİN BAŞARIYLA NİHAYETE ERDİRİLMESİNDE BELİRLEYİCİ ÖNEMDEDİR"

DEM Parti, komisyona madde madde önerilerde bulundu: