DEM Parti'li Beştaş'tan Hakkari tepkisi: "Kayyum atama kararınızı derhal geri alın"

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın açıklamasında, iktidara seslenerek "Kayyum atama kararınızı derhal geri alın" dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, Hakkari Belediye Başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın görevinden uzaklaştırılmasına tepki göstererek, "Kayyum atama kararınızı derhal geri alın" dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, iktidarın, "her zeminde kayyum uygulamasının yasal bir zorunluluk olduğu ve buna mecbur olunduğu algısı yürüttüğünü" söyledi.

Bu uygulamalarının doğru olmadığını vurgulayan Beştaş, "Bizim şu anda kayyum atanan Hakkari Belediyemiz başta olmak üzere hiçbir belediyemizde suç işlenmiyor, hiçbir belediye başkanı suçlu değil, hiçbir belediye eş başkanı hakkında adil, tarafsız bir yargılama ya da soruşturma süreci de yürütülmüyor" diye konuştu.

"YARGI KARAR VERMEDEN 5 GÜN ÖNCE KAYYUM ATANDI"

"Belediye başkanlarının suç işlemesi halinde mutlaka kayyum atamak zorundayız. Yasa, Anayasa bunu emrediyor" şeklinde bir algı yönetimi olduğunu ifade eden Beştaş, "Hakkari Belediye Eş Başkanımız ile ilgili talimatla yönetilen bir yargı kararıyla karşı karşıyayız. Yargı karar vermeden 5 gün önce kayyum atandı" sözlerini kullandı.

Beştaş, "kayyum uygulamalarının hiçbir yasa, anayasa ve uluslararası sözleşmelerde bir dayanağı olmadığını" vurgulayarak "İrademizi gasbedenlere karşı boynumuzu eğmeyeceğiz. Kayyum atama kararınızı derhal geri alın" dedi.