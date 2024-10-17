DEM Parti'li Beştaş'tan yeni 'çözüm süreci' değerlendirmesi

DEM Parti Erzurum Milletvekili Meral Danış Beştaş, "Barış iklimine, diyaloğa her zaman çağrı yapan bir parti ve bir şahıs olarak barışın ekmek, hava ve su kadar temel bir ihtiyaç olduğunu not edeyim" dedi.

Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin Birleşmiş Milletlerin (BM) kurucu üyesi ve tarafı olduğunu belirtti.

BM İşkenceyi Önleme Komitesi'nin Türkiye'ye yönelik 65 ayrı başlıkta önerilerin yer aldığı bir rapor yayımladığını kaydeden Beştaş, Türkiye'nin bu önerilere uymakla mükellef olduğunu ifade etti.

Meral Danış Beştaş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, DEM Parti milletvekilleriyle el sıkışması sonrasında başlayan yeni 'çözüm süreci' tartışmaları hakkında da konuştu. Beştaş, "Barış iklimine, diyaloğa her zaman çağrı yapan bir parti olarak, bir şahıs olarak barışın ekmek, hava ve su kadar temel bir ihtiyaç olduğunu not edeyim" değerlendirmesinde bulundu.

FERNAS İŞÇİLERİ

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da düzenlediği basın toplantısında, Manisa'nın Soma ilçesinden gelen Fernas Madencilik'ten çıkarılan işçilerinin bir süredir hakkını aradığını dile getirdi. Gergerlioğlu, "Bir uzlaşı olması gerekiyor. Bu konuda gerekli adımlar atılmalı" diye konuştu.

"AYM, KANUNU İPTAL ETMELİ"

Gebze Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi, Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezi'ndeki görüntüleri anımsatan Gergerlioğlu, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün istifa etmesi gerektiğini vurguladı. Sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'u eleştiren Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'nin kanunu iptal etmesi gerektiğini söyledi.