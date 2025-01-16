DEM Parti'li Gergerlioğlu, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi

DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Türkiye'de fakir ve zengin arasındaki farkın giderek açıldığını, insanların sürekli ülkenin ekonomik durumundan şikayet ettiğini söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail ve Hamas arasındaki ateşkesi olumlu karşıladıklarını, bunun devam etmesini istediklerini belirtti.

Türkiye'de fakir ve zengin arasında uçurumlar oluştuğuna dikkati çeken Gergerlioğlu, memur emeklisine yüzde 11 zam yapıldığını anımsattı.

Kamuoyunun, iktidarın enflasyon rakamlarına inanmadığını savunan Gergerlioğlu, ev sahibi ve kiracıların birbirine girdiğini, asgari ücretli, memur, emekli, işçi, engelli için 2025'in çok kötü geçeceğini kaydetti.

Gergerlioğlu, esnafla görüştüklerinde "piyasa dönmüyor, rant ekonomisi hakim, faizler düşmüyor" şeklinde yorumlarla karşılaştıklarını aktararak, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirdi.

Kürt meselesinde atılan adımları desteklediklerini ifade eden Gergerlioğlu, Türkiye'nin önemli bir fırsatı yakaladığını, sürecin sadece Türkiye'deki değil, Orta Doğu'daki meselesinin çözümüne de yardım edeceğini umduklarını dile getirdi.