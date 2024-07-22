DEM Parti'li Koçyiğit'ten iktidarın yasa tekliflerine tepki

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında AKP'nin yasa tekliflerini eleştirdi. Koçyiğit, iktidarın halkın gündemini değil, kendi gündemini işlettiğini söyledi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, AKP-MHP iktidarının yasa tekliflerinin halkın sorunlarını karşılamaktan uzak olduğunu söyledi.

Koçyiğit, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

AKP-MHP iktidarın, halkın ihtiyaçlarını karşılayacak yasama faaliyetlerini yürütmediğini belirtti.

Anayasaya aykırı kanun teklifleriyle Meclis'in meşgul edildiğini söyleyen Koçyiğit, iktidarın halkın gündemini değil, kendi gündemini işlettiğini ifade etti.

İktidarın sunduğu yasa tekliflerinin merkezinde toplumun bulunmadığını dile getiren Koçyiğit, bugüne kadar emeklilere, asgari ücretin artırılmasına yönelik çok sayıda teklif sunduklarını ancak hiçbirinin dikkate alınmadığını belirtti.

Koçyiğit, "Biz bu ülkede, bu Meclis'te, halkın sorunlarını, cesurca halkın kürsüsü olan Meclis kürsüsünden ifade etmeye devam edeceğiz. Meclis'i, AKP'nin ve MHP'nin insafına asla terk etmeyeceğiz. En etkin muhalefeti yapmaya devam edeceğiz" dedi.

GIDA HARCAMALARI KREDİ KARTINDAN YAPILIYOR

Ekonomide de sorunlar yaşandığını kaydeden Koçyiğit, çok sayıda kişinin açlık sınırının altında ücret aldığına, kredi kartlarıyla en fazla gıda harcaması yapıldığına işaret etti.

Meclis'e sunulan kanun teklifiyle en düşük emekli maaşının 12 bin 500 liraya çıkarılacağını ifade eden Koçyiğit, kök ücretlerde değişiklik yapılması gerektiğini belirtti.

Gülistan Kılıç Koçyiğit, en düşük emekli maaşının ve asgari ücretin 32 bin liraya çıkarılmasını isteyerek, bu konuda Genel Kurulda önerge vereceklerini bildirdi.

ERDOĞAN'IN SÖZLERİNE TEPKİ

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kıbrıs dönüşü uçakta asgari ücrete ilişkin yaptığı açıklamaları hatırlatan Koçyiğit, "22 yıldır hep sermaye kazanıyor. Asgari ücretliye zam yapmıyorsunuz. Sermayeye, yandaşa gelince bol kepçe ölçüyorsunuz. Emekçiye gelince biçiyorsunuz" diye konuştu.