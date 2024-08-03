DEM Parti liderleri, Gezi tutuklularını ziyaret edecek
DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Gezi Davası mahkumlarından Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i yarın ziyaret edecek.
Kaynak: Haber Merkezi
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, Gezi Davası'nda mahkum edildikleri cezalar nedeniyle cezaevinde tutulan Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i ziyaret edecek.
Bakırköy Kadın Cezaevi'inde yarın saat 11.00'de yapılacak ziyaretin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde "Özgürlüğe Ses Ver" başlıklı basın açıklaması yapılacak.
3 gün önce AKP'li Tuğrul Türkeş de Gezi tutuklularını ziyaret etmişti.