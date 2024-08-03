DEM Parti liderleri, Gezi tutuklularını ziyaret edecek

DEM Parti Eş Genel Başkanları Hatimoğulları ve Bakırhan, Gezi Davası mahkumlarından Çiğdem Mater ve Mine Özerden’i yarın ziyaret edecek.

Güncel 03.08.2024 16:06 Giriş: 03.08.2024 16:06

Güncelleme: 03.08.2024 16:30 Kaynak: Haber Merkezi

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