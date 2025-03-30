DEM Parti, Mahir Çayan ve arkadaşlarını andı: Mücadele bayrağını yükselteceğiz
DEM Parti, Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve 9 arkadaşını andı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Mahir ve yoldaşlarının bizlere miras bıraktığı mücadele bayrağını yükselteceğiz" denildi.
Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 30 Mart 1972'de Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve 9 arkadaşını andı.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan DEM Parti, 53 sene önce katledilen devrimciler için şu ifadeleri kullandı:
"Mahir ve yoldaşlarının bizlere miras bıraktığı mücadele bayrağını yükselteceğiz, halkların eşit, özgür ve bir arada yaşaması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceğiz. Onların hayali olan özgür yaşamı ve barışı mutlaka inşa edeceğiz."
Kızıldere’de katledilen devrimci ve sosyalist mücadelenin öncü isimlerinden Mahir Çayan ve yoldaşlarını, katledilişlerinin 53’üncü yıldönümünde saygıyla anıyoruz.— DEM Parti (@DEMGenelMerkezi) March 30, 2025
Mahir ve yoldaşlarının bizlere miras bıraktığı mücadele bayrağını yükselteceğiz, halkların eşit, özgür ve bir arada… pic.twitter.com/68QtBOgtyi