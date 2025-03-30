DEM Parti, Mahir Çayan ve arkadaşlarını andı: Mücadele bayrağını yükselteceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 30 Mart 1972'de Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve 9 arkadaşını andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan DEM Parti, 53 sene önce katledilen devrimciler için şu ifadeleri kullandı:

"Mahir ve yoldaşlarının bizlere miras bıraktığı mücadele bayrağını yükselteceğiz, halkların eşit, özgür ve bir arada yaşaması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceğiz. Onların hayali olan özgür yaşamı ve barışı mutlaka inşa edeceğiz."