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DEM Parti, Mahir Çayan ve arkadaşlarını andı: Mücadele bayrağını yükselteceğiz

DEM Parti, Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve 9 arkadaşını andı. DEM Parti'den yapılan açıklamada "Mahir ve yoldaşlarının bizlere miras bıraktığı mücadele bayrağını yükselteceğiz" denildi.

Güncel
  • 30.03.2025 14:19
  • Giriş: 30.03.2025 14:19
  • Güncelleme: 30.03.2025 14:26
Kaynak: Haber Merkezi
DEM Parti, Mahir Çayan ve arkadaşlarını andı: Mücadele bayrağını yükselteceğiz

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 30 Mart 1972'de Kızıldere'de katledilen Mahir Çayan ve 9 arkadaşını andı.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan DEM Parti, 53 sene önce katledilen devrimciler için şu ifadeleri kullandı:

"Mahir ve yoldaşlarının bizlere miras bıraktığı mücadele bayrağını yükselteceğiz, halkların eşit, özgür ve bir arada yaşaması için verdikleri mücadeleyi sürdüreceğiz. Onların hayali olan özgür yaşamı ve barışı mutlaka inşa edeceğiz."

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