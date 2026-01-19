Giriş / Abone Ol
DEM Parti Meclis Grup toplantısı Nusaybin sınırında yapılacak

DEM Parti, Suriye’deki gelişmeler sonrası grup toplantısını TBMM yerine Nusaybin-Kamışlı sınırında yapma kararı aldı.

Siyaset
  • 19.01.2026 22:49
  • Giriş: 19.01.2026 22:49
  • Güncelleme: 19.01.2026 22:56
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: AA

Halkların Eşitlik ve Demokratik Partisi (DEM Parti), Suriye'de yaşanan gelişmelerin ardından Meclis Grup Toplantısı'nı Nusaybin-Kamışlı sınırında yapma kararı aldı.

MA’nın aktardığına göre, DEM Parti Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yarın (20 Ocak Salı) yapılacak Grup Toplantımızın yeri değiştirilmiştir. Grup Toplantımız TBMM yerine Mardin'in Nusaybin ilçesinde yapılacaktır. Grup Toplantımız, Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından gerçekleştirilecektir."

