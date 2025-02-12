DEM Parti Meclisi toplandı: Gündem Öcalan’ın açıklayacağı mesaj

DEM Parti Meclisi (PM) Türkiye’de yaşanan siyasi gelişmeler, kayyum atamaları, son dönemde yapılan gözaltı, soruşturmalar ve PKK lideri Abdullah Öcalan’ın açıklayacağı ‘tarihi mesaj’ gündem başlıklarıyla toplandı. Edinilen bilgiye göre Öcalan’nın açıklamayı nerede, nasıl bir koşulda yapacağıyla ilgili henüz hükümetten geri dönüş olmadı.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ve Van Milletvekili Pervin Buldan'dan oluşan İmralı heyetinin, beraberinde DBP Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır, Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri ve parti yetkilileriyle 16-17 Şubat tarihlerinde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne giderek, burada yetkililerle görüşeceklerini bildirilmişti. Heyetin ilk olarak Erbil’de Mesut Barzani ve Neçirvan Barzani ile bir araya geleceği, daha sonra Süleymaniye’de YNK Lideri Bafil Talabani, Kubat Talabani ve YNK yetkilileri ile görüşeceği belirtilmişti.

ÖCALAN'LA ÜÇÜNCÜ KEZ GÖRÜŞÜLECEK

ANKA Haber Ajansı’nın haberine göre heyet bu temasların ardından bilgilendirme yapmak için PKK lideri Abdullah Öcalan’la üçüncü kez görüşme talebinde bulunacak. Henüz tarih ise belli değil. Heyet, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nden döndükten sonra Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan ile durum değerlendirmesi yaparak açıklama yapılıp yapılmayacağına karar verecek. Talabani ve Barzani ile yapılacak görüşmelerin ardından heyetin ayrıca parti içi bilgilendirme yapması ise beklenmiyor.

DEM PARTİ MYK'Sİ 17 ŞUBAT'TA TOPLANACAK

Kürt meselesinin demokratik çözümü tartışmaları devam ederken DEM Parti yetkilileri, şimdiye kadar ki deneyimlerin “bu süreçlerin” samimiyet ölçüleri üzerinden olmayacağını bildiklerini ifade etti. Parti’nin müzakere ortamını güçlendirmek için ne lazımsa yapmaya çalışacağını belirten Parti kaynakları, aynı zamanda DEM Partili belediyelere kayyum ataması ya da gözaltılar karşısında mücadele etmekten vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) da 17 Şubat’ta yapılacak. Parti’nin MYK gündemi eş genel başkanların önerisiyle belirlenecek.