DEM Parti Mersin İl Başkanı gözaltına alındı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin İl Başkanı Reşat Aşan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Reşat Aşan ile eski il başkanlarından F.D., S.G. ve A.E. ile İHD Mersin eski Şube Başkanı A.T. ve F.K., bu sabah polis tarafından gözaltına alındı.

Şüphelilerin, soruşturma kapsamında İstanbul’a götürüleceği öğrenildi.