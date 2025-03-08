DEM Parti - MHP görüşmesinin tarihi belli oldu

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın örgütüne yaptığı silah bırakma ve fesih çağrısı ve PKK'nin ateşkes ilan etmesinin ardından süreçle ilgili siyasi partiler arasındaki görüşmeler devam edecek.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) heyeti ile MHP heyeti, 17 Mart Pazartesi gün görüşecek.

Heyette yer alacak kişiler ile görüşmenin yeri ve saati henüz kesinleşmedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, 10 Mart Pazartesi günü ilk olarak saat 10.00’da Emek Partisi (EMEP) ile Meclis’te bir araya gelecek.

Heyet, aynı gün saat 13.00’te ise CHP Genel Merkezi’ni ziyaret edecek.

DEM Parti, 12 Mart saat 11.00’de ise TBMM'de Türkiye İşçi Partisi (TİP) ile görüşecek.

DEM Partili Sırrı Süreyya Önder, Pervin Buldan ve Ahmet Türk, 2 Ocak'ta TBMM'de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü.