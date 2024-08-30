DEM Parti Milletvekili Bozan: "Akdeniz’deki okulların sorunlarını çözün"

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Mersin Milletvekili Ali Bozan, mahalle sakinlerinin şikayeti üzerine Akdeniz ilçesi Şevket Sümer Mahallesi’nde bulunan Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nu mahalle sakinleriyle birlikte gezdi, sorunları yerinde inceledi.

BOZAN: “EĞİTİM BÜTÇESİ NEREDE”

İncelemelerinin ardından konuşan Milletvekili Ali Bozan, “Bu okulda çocukların eğitim durumunu geçelim çocukların can güvenliği bile yok. Sahanın etrafındaki tellere bir çocuk takıldığında, zarar gördüğünde bunun hesabını kim verebilir. Akdeniz İlçesi sınırları içerisindeki Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nun bahçesinin düzenlenmesi, bahçesinde çocuklarının iyi düzeyde bir eğitim göreceği koşulların sağlanması ve bu okulun bodrum katında bulunan spor salonunun öğrencilerin kullanabileceği koşullara getirilmesi için 2024 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na bir bütçe ayrıldı. Bu bütçe nerede? Bu okulda çıplak gözle bile görünen bu kadar eksiklik varsa ya bu bütçeyi başka bir yere kullanmışsınız ya da siz bu bütçeyi çalmışsınız” dedi.

BOZAN, YETKİLİLERE ÇAĞRI YAPTI

Okulların açılmasına kısa bir süre yetkililere çağrıda bulunan Bozan, “Milli Eğitim Bakanlığı’na, Mersin Valiliğine, Akdeniz Kaymakamlığı’na ve İl, ilçe Milli Eğitim Müdürlüklerine… Eğitim de gerçekten fırsat eşitliğini sağlamak istiyorsanız, gelin Akdeniz ilçesindeki okulların eksikliklerini kısa süre içerisinde giderin” ifadelerini kullandı.

AYDOĞAN: “ÇOCUĞUMU UZAK BİR OKULA KAYDETMEK ZORUNDA KALDIM”

Ertuğrul Gazi Ortaokulu’nun dibinde evi olmasına rağmen çocuğunu elverişsiz koşullardan dolayı uzak bir okula kaydettiğini söyleyen mahalle sakinlerinden Leyla Aydoğan ise, “Çocuğumu farklı bir okula kaydetmek zorunda kaldım. Bu çok üzücü bir durum. Bölgem için de mahallem için de” diye konuştu.