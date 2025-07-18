DEM Parti Milletvekili Çandar, Erdoğan’a seslendi: Açın kollarınızı Demirtaş’la kucaklaşın

DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar, TBMM Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Cezaevindeki HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile görüştüğünü belirten Çandar, AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Kürt hareketiyle yürütülen süreç kapsamında bir çağrıda bulundu.

Çandar, “Evet Sayın Cumhurbaşkanı, 'Artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Konuşacağız, kucaklaşacağız, birbirimize adım atarak yürüyeceğiz' dediniz. Açın kollarınızı, Selahattin Demirtaş’a doğru adım atın, kucaklaşın, konuşun” ifadelerini kullandı.

“Selahattin Demirtaş dört duvar arasında tutulursa Diyarbakır halkını mutlu edemezsiniz, Türkiye’nin barış yolunda yürüdüğüne ikna edemezsiniz” diyen Çandar, sözlerine şöyle devam etti:

“Avrupa Birliği’nin yolu nasıl Diyarbakır’dan geçerse, Türkiye’nin mutluluğu da Diyarbakır’dan geçer. Bu vesileyle Selçuk Mızraklı’nın sürece en büyük desteği sağlayacak önerisini de ileteyim ve Erdoğan’a çağrıda bulunayım. Sayın Tayyip Erdoğan, sürece halk desteğinin daha da güçlenmesi için mutlaka Selahattin Demirtaş ile de görüşün. Evet Sayın Cumhurbaşkanı, 'Artık yumrukları sıkmaya gerek yok. Konuşacağız, kucaklaşacağız, birbirimize adım atarak yürüyeceğiz' dediniz. Açın kollarınızı, Selahattin Demirtaş’a doğru adım atın, kucaklaşın, konuşun."