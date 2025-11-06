DEM Parti milletvekilleri Meclis'te basın toplantısı düzenledi

DEM Parti Mersin Milletvekili Perihan Koca Doğan, Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"MOTOKURYELİK 'TEHLİKELİ İŞ' STATÜSÜNE ALINMALI"

DEM Parti'li Perihan Koca Doğan, Motorlu Kurye İşçileri Derneği, Turizm, Eğlence ve Hizmet İşçileri Sendikası üyeleri ve bir yemek dağıtım firmasında kuryelik yapan motokuryelerle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

5 Kasım 2022'de trafikteki tartışma üzerine bıçaklanarak öldürülen motokurye Samet Özgül'ü anan Doğan, motokuryelerin haklarının patronlar tarafından görmezden gelindiğini belirtti. Doğan, motokuryelerin güvence altına alınıp mesleklerinin "tehlikeli iş" statüsüne alınmasını istedi.

"SELAHATTİN DEMİRTAŞ VE FİGEN YÜKSEKDAĞ SERBEST BIRAKILSIN" ÇAĞRISI

DEM Parti'li Beritan Güneş Altın, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın serbest bırakılmasını istedi.

Mardin'de su, elektrik ve şehir altyapısında problemler yaşandığını anlatan Altın, kentte sağlık hizmetleri ile bu alanda çalışanların iş hayatında sıkıntılar olduğunu, bunların çözüme kavuşturulması gerektiğini söyledi.

"BİNGÖL ALTIN UĞRUNA KİMYASALLARLA ZEHİRLENİYOR"

DEM Parti'li Ömer Faruk Hülakü, Bingöl Havalimanı'nda sorunlar yaşandığını dile getirdi.

Bingöl'de temiz suya erişimin kısıtlı olduğunu savunan Hülakü, şehirde çok fazla maden işletme ruhsatı verildiğini söyledi. Hülakü, "Bingöl'ün dağları, taşları, suları, altın uğruna kimyasallarla zehirleniyor. Köyler sessizce boşaltılıyor, tarlalar çoraklaşıyor, hayvancılık bitiyor." ifadelerini kullandı.