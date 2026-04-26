DEM Parti: Muhalefete yargı yoluyla gerçekleştirilen baskıları asla kabul etmiyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, partisinin Adana 5. Olağan İl Kongresi'nde açıklamalarda bulundu.

Muhalefete yönelik baskıların arttığını belirten Tülay Hatimoğulları, "Bugün Adana'nın Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Zeydan Karalar, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar tutuklandılar. Şimdi Zeydan Karalar ve Kadir Aydar serbest, kendilerine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve sevgili Oya Tekin'in de bir an önce aramızda olmasını istiyoruz" diye konuştu.

"Hiç kimse için bu baskıları, bu tutuklamaları kabul etmediğimizin altını bir kez daha çiziyoruz" diyen Hatimoğulları, "Muhalefete, seçilmişlere yargı yoluyla gerçekleştirilen baskıları asla kabul etmedik, etmiyoruz. Bugün başta ana muhalefet partisi olmak üzere birçok kesime baskılar artıyor. Bileşenimiz olan Ezilenlerin Sosyalist Partisi'nden yüzün üzerinde yoldaşımız tutuklandı. Buradan ESP'li yoldaşlarımızla bir kez daha dayanışmamızı bildiriyoruz ve cezaevindeki bütün siyasi mahkumların bir an önce serbest bırakılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İKTİDARA "SOMUT ADIM ATIN" ÇAĞRISI

Süreç ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Hatimoğulları, "Biz bu süreçte somut adım atılmalı diyerek bunu her fırsatta ifade ettik. Burada da bir kez daha ifade ediyoruz. Atılması gereken somut adımlar beklenen çerçeve yasadır. Yani bugün PKK’yi içerecek olan bir çerçeve yasanın çıkmasını bütün toplum bekliyor. Sadece Kürt halkı değil, inanın bütün Türkiye bekliyor. Niye biliyor musunuz? Çünkü bu sürecin ilerletilmesi için, barışın bu topraklarda gerçek anlamda kalıcılaşması için atılacak bütün somut adımları toplumun tamamı bekliyor" dedi.

"Bu yasa hâlâ sürüncemede" diyen Hatimoğulları, şunları ifade etti: "Bu yasanın hâlâ taslağı çıkarılmış değil ve biz bu taslak varsa da görmüş değiliz. Burada bir kez daha şu çağrımızı yöneltiyoruz iktidara; somut adım atın. Somut adım atılmalı derken bundan rahatsızlık duymayın. Bu talebi dillendirirken, amacımız barış sürecini ilerletmek, sayın Öcalan'ın gerçekleştirmiş olduğu çağrının demokratik bir zeminde sonuca ulaşmasının sağlanması için, bu toprakların barışa kavuşması içindir."

Hatimoğulları, şöyle devam etti: "AYM ve AİHM kararı çerçevesinde sevgili Can Atalay, Gezi mahpusları, sevgili Osman Kavala, Çiğdem Mater, Tayfun Kahraman bir an önce serbest bırakılmalı. Ve yine AİHM kararı çerçevesinde sevgili Selahattin Demirtaş, sevgili Figen Yüksekdağ ve bütün Kobanî tutsakları bir an önce serbest bırakılmalıdır. Bu süreci ilerletecek önemli adımlardan birisidir."

KAYYUM MESAJI

Kayyumlarla ilgili de çağrı yapan Hatimoğulları, "Yine atılması gereken mühim adımlardan biri kayyum yasasının lağvedilmesi. Bakın kayyum yasası lağvedilmeden önce de atılacak çok somut adımlar vardır. Bunun başında kayyum atanmış belediyelerimize, belediye eş başkanlarımızın görevlerine iade edilmesi. Aynı şekilde Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerine kayyum atanmışların yine aynı şekilde görevlerine iadesi olmalı. Bu demokrasinin asgari şartıdır. Bu yurttaşın seçme ve seçilme hakkına sahip çıkmanın koşuludur. Bu adım mutlaka atılmalı" diye konuştu.