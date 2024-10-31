DEM Parti MYK, Esenyurt'ta olağanüstü toplanacak

CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in tutuklanması ve yerine kayyum atanmasının ardından Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanları, milletvekilleri ve MYK'si bugün İstanbul'da olacak.

DEM Parti MYK, bugün saat 12.00'de Esenyurt İlçe binasında olağanüstü toplanacak.

DEM Partili yetkililer, saat 16.00'da ise Esenyurt Belediyesi önünde olacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de bütün İstanbulluları saat 16.00'da Esenyurt Belediyesi önüne çağırmıştı.

DEM Parti tarafından basın mensuplarına iletilen bilgi notunda, "Ayrıca kayyım gaspını protesto etmek amacıyla demokrasi güçleriyle birlikte Türkiye genelinde protesto eylemleri gerçekleştirilecek" ifadeleri de kullanıldı.