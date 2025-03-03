DEM Parti MYK'si toplandı: Yeni dönemin yol haritası şekillenecek

PKK lideri Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısı ve PKK'nin ateşkes ilan etmesi gündemdeki yerini koruyor.

DEM Parti'de üst üste kritik toplantılar gerçekleştirildi.

Dün DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın katılımıyla Parti Meclisi ve İl Eş Başkanları Toplantısı gerçekleştirildi.

Mezopotamya Ajansı'nın aktardığına göre, gün boyunca süren toplantının ardından “yol haritası” çıkarıldı. Toplantıda, yol haritasına son hali verilmesi için Merkez Yürütme Kurulu'na (MYK) yetki verildi.

YOL HARİTASI ŞEKİLLENECEK

DEM Parti Merkez Yürütme Kurulu, bugün Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Parti Meclisi'nde çıkan yol haritasına son şekli verilecek.

MYK’nin karar altına alacağı yol haritası, “Yeni dönemin demokratik siyaseti” kapsamında olacak.

ABDULLAH ÖCALAN'IN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

DEM Parti İmralı heyeti, 27 Şubat'ta İmralı'da PKK lideri Abdullah Öcalan ile görüştükten sonra İstanbul'da yaptıkları basın açıklamasında Öcalan'ın çağrısını okumuştu.

Öcalan, çağrısında, "Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum" demişti.

Öcalan, şunları söylemişti: "Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir."

Abdullah Öcalan'ın çağrısının okunmasının ardından Sırrı Süreyya Önder, Öcalan'ın paylaştığı notu okumuştu.

Sırrı Süreyya Önder'in aktardığına göre Öcalan, notunda, "Bu perspektifi ortaya koyarken şüphesiz pratikte silahların bırakılması ve PKK'nin kendini feshi, demokratik siyaset ve hukuki boyutun tanınmasını gerektirir" demişti.

PKK, Abdullah Öcalan'ın silah bırakma çağrısının ardından açıklama yapmıştı. Açıklamada, "Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nın hayata geçmesinin önünü açmak için, bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denilmişti.