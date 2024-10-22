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DEM Parti MYK toplandı

DEM Parti'de MYK toplantısı başladı. Toplantının ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz belli değil.

Güncel
  • 22.10.2024 15:47
  • Giriş: 22.10.2024 15:47
  • Güncelleme: 22.10.2024 15:53
DEM Parti MYK toplandı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) MYK toplandı.

3 gün süren Parti Meclisi (PM) toplantısının ardından başlayan MYK toplantısında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, PKK lideri Abdullah Öcalan'ın TBMM kürsüsünden örgütün lağvedildiğini açıklaması gerektiğine yönelik konuşmasının da değerlendirilmesi bekleniyor.

Toplantının ardından açıklama yapılıp yapılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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