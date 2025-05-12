DEM Parti MYK toplandı: Açıklama yapılacak

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan öncülüğünde toplandı.

Toplantıda sürece dair ve PKK’nin fesih kararına ilişkin de gündemlerin konuşulması bekleniyor.

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, MYK toplantısının ardından partinin genel merkezinde saat 15.00'te basın açıklaması düzenleyecek.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MYK öncesi yaptığı açıklamada, "Kongre Türkiye’ye hayırlı olsun. Artık demokratik Türkiye’yi inşa etmemek için herhangi bir gerekçe kalmadı. Umarım bu süreci barışla taçlandırırız" demişti.